30 bin tonluk kapasiteye sahip Konil Kağıt, konkordato ilan etti!

Yıllık 30 bin ton kağıt üretim kapasitesine sahip Konil Kağıt ve Ticaret Limited Şirketi konkordato talebinde bulundu.

2013 yılında Gaziantep'te kurulan ve 2019 yılından itibaren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ‘nde üretim faliyetine devam eden şirket kaliteli baskı isteyen kutu ve ambalaj üreticileri için, çift kat kuşe kaplamalı kağıt ve kartonlar üretiyor.

Ancak Konil Kağıt, mali zorluklar nedeniyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

3 ay geçiçi mühlet verildi

Makheme şirkete, 7 Ağustos 2025 tarih ve saat 11.21'den başlamak üzere 3 ay geçici süre ile mühlet verdi.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla 3 geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

Davanın duruşmasının ise 23 Ekim 2025 günü saat 14:00'de yapılacağı kaydedildi.