TİM Başkanı Gültepe'den Bakan Şimşek'e çağrı: Kapanan firmalar incelensin

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomik programın sanayi tarafına çok sert zarar verdiğini belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kapanan firmaların incelenmesi çağrısında bulundu.

Gültepe, katıldığı canlı yayında ihracatta 100 firma varsa 80'inin eksi yazdığını belirterek "Sanayi tarafında çarkların iyi çalıştığını düşünürsek yanılmış oluruz" dedi.

Sanayide yeni açılımların yapılması gerektiğini belirten Gültepe, "Üreterek enflasyonu aşağı çekeceğimize inananlardan biriyim. Son iki yılda sanayi tarafında büyük bir sıkıntı var. En büyük problem rekabetçilik. Üretim tercih edilen sektör olmaktan çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Sanayi tarafında küçülme yaşandığını söyleyen Gültepe "Eskiden nasıl yatırım yaparız denilirken şimdi nasıl küçülürüz diye politikalar yürütülüyor" dedi.

Gültepe ayrıca en büyük problemlerinden birinin krediler olduğunu söyledi.

Şimşek'e kapanan firmaları inceleme çağrısı

Temmuz ayında 357 firmanın konkordato ilan ettiğini söyleyen Gültepe, ekonomik program sanayi tarafına çok sert bir zarar verdiğini belirtti.

Ayrıca Gültepe, Bakan Şimşek'e kapanan firmaların inceleme çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bakan Şimşek'in biraz daha kapanan firmaları incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Sektör sektör alt kırılımlara bakılması lazım. Bu tarafta büyük bir sıkıntı var. Eğer güzel gidiyorsa sanayi tarafında neden bu kadar problem var, neden bu kadar firma kapanıyor?

Biz de enflasyon tek haneye insin istiyoruz ama bu enflasyonun kurgusu yüzde 100 sanayici üzerinde kurulmuş gibi bir durum var. İtiraz ettiğimiz nokta bu. Biraz daha yumuşak politikaların yapılması gerektiğine inanıyoruz ki insanlar nefes alsın. Her faaliyet Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Biraz daha sanayiciyi ve sahayı dinlemesi gerektiğini düşünüyorum."