5 yılın ardından ilk faiz indirimi! ECB yönetim konseyi üyesi Panetta: Kademeli düşüş devam edebilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim konseyi üyesi Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyondaki mevcut düşüşü tehlikeye atmadan faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam edebileceğini söyledi.
ECB, 5 yılın ardından ilk kez Haziran ayında ilk kez faiz oranlarını rekor seviyelerinden düşürdü ancak bunun devamı konusunda açık bir taahhütte bulunmadı.
ECB yönetim konseyi üyesi Fabio Panetta, Roma'da bankacılara hitaben yaptığı konuşmada, "Makroekonomik eğilimler Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileriyle aynı çizgide kalırsa, enflasyonun hedefe doğru dönmesiyle birlikte resmi faiz oranlarının düşürülmesi kademeli olarak ilerleyebilir" dedi.
Panetta, hizmet sektörü fiyatlarının mal fiyatlarına kıyasla gecikmeli olarak düşmesinin normal olduğunu söyleyerek, sürekli yüksek seyreden hizmet sektörü fiyatlarına ilişkin endişeleri önemsemedi ve ücret artışlarının da ılımlı olmasının beklenebileceğini belirtti.
Panetta, "Geçmişteki faiz artışları hâlâ talebi, üretimi ve enflasyonu olumsuz etkiliyor ve önümüzdeki aylarda da bunu yapmaya devam edecek" dedi.