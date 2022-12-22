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ABD'de endeksler yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 33.376,48 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,49 artarak 3.878,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 kazançla 10.709,37 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), "şahin" para politikasının ekonomik etkilerine dair endişeler sürerken, Nike ve FedEx'in beklenenden iyi gelen bilançolarının etkisiyle piyasalarda gün boyu pozitif bir seyir hakim oldu.

Ülkede tüketici güveninde aralıkta yaşanan toparlanma da piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Conference Board'un açıkladığı verilere göre, Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon beklentileri ise aynı dönemde yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle kasımda aylık yüzde 7,7 azalarak, art arda 10'uncu ay düşüş kaydetti.

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