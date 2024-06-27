ABD'de mal ticareti açığı verileri açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 100,6 milyar dolara yükseldi.

Ülkede geçen ay, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek mal ticareti açığı kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 96 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, nisanda 98 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 166,7 milyar dolar ve mal ithalatı 267,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise mayısta yüzde 0,6 artarak 901,6 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,7 artışla 796,8 milyar dolara çıktı.