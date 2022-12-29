ABD'de piyasalar pozitif seyir izliyor

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 33.021,43 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 3.805,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kazançla 10.321,46 puana çıktı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentiler dahilinde artmasının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Aralık ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürme hedefinin bir parçası olarak iş gücü talebini soğutmaya çalıştığı bir dönemde, işsizlik maaşı başvurularında görülen artış, Banka'nın gelecek faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı oldu.

Öte yandan, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları ise piyasalar için endişe unsuru olmayı sürdürdü.