ABD'de tehlikeli döngü başladı: 40 trilyon dolarlık borç piyasayı sıkıştırıyor

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Dünyanın en büyük tahvil piyasası olan ABD'de satış baskısı giderek güçleniyor. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıkarken piyasanın üzerindeki baskı birden fazla cepheden geliyor.

İran'la devam eden savaş enerji arzını sekteye uğratırken petrol ve akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. ABD'de dizel fiyatları savaşın başlamasından bu yana yüzde 51 yükseldi. Enerji maliyetlerindeki artış ise zaten yüksek seyreden enflasyon üzerindeki baskıyı büyütüyor. Bunun Fed'i daha sıkı para politikasına zorlayabileceği beklentisi tahvil getirilerini daha da yukarı taşıyor.

40 trilyon dolarlık borç sorunu büyütüyor

Piyasanın diğer büyük endişesi ABD'nin hızla artan borç yükü. Ülkenin kamu borcu geçen ay ilk kez 40 trilyon dolara ulaşırken yükselen faizler bu borcun çevrilmesini de giderek pahalı hale getiriyor.

ABD'nin bu mali yıldaki net faiz ödemeleri 931 milyar dolara ulaştı. Bu tutar 804 milyar dolarlık savunma harcamasını geride bıraktı. Önümüzdeki 10 yılda net faiz ödemelerinin 16 trilyon doları aşabileceği hesaplanıyor. Üstelik İran savaşı ve artan savunma harcamaları Washington'ın yeni borçlanma ihtiyacını artırıyor.

Etkisi borsadan konut kredilerine kadar uzanıyor

Tahvil getirilerinin yükselmesi ekonominin hemen her alanında finansman maliyetlerini artırıyor. Şirketlerin yatırımları, küçük işletmelerin kredileri ve tüketicilerin konut finansmanı daha pahalı hale geliyor.

Yüksek tahvil getirileri borsa açısından da önemli bir rakip yaratıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'e yaklaştıkça yatırımcıların yüksek değerlemelere ulaşmış teknoloji hisseleri yerine tahvillere yönelme ihtimali güçleniyor.

Savaş uzadıkça enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı artıyor; yüksek enflasyon tahvil getirilerini yukarı iterken artan faizler hem ekonomiyi hem de ABD'nin devasa borç yükünü daha kırılgan hale getiriyor.