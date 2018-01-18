ABD'den Çin'e fikri mülkiyet hırsızlığı suçlaması

18 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'in ticaret alanında fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı yönündeki soruşturma kapsamında Çin'e büyük bir ceza vermeyi düşündüğünü söyledi.

Reuters'a konuşan Trump ve ekonomi danışmanı Gary Cohn, Çin'in ülkede iş yapmak isteyen ABD şirketlerini fikri mülkiyetlerini Çin'e taşımaya zorladığını belirtti. ABD'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtilirken, Cohn bu konuda kısa süre içinde bir karar alacaklarını kaydetti.

Trump da, "Fikri mülkiyetle ilgili çok büyük bir ceza yakında gelecek" dedi. ABD Başkanı, "Çok büyük bir zarardan bahsediyoruz. Rakamları tahmin bile edemezsiniz" diye konuştu.

Çin'le iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak bunun için Pekin yönetiminin adil davranması gerektiğini kaydeden Trump, Çin'e karşı ticaret alanında alacakları yeni önlemleri bu ay sonunda Ulusa Sesleniş konuşmasında açıklayacağını da belirtti.

Ticaret savaşı sertleşiyor

ABD'de 1974 tarihli ticaret yasasına göre, ABD soruşturma sonucunda Çin'e yönelik yeni gümrük yaptırımlarını ve ticari önlemleri yürürlüğe koyabilir.

Trump yönetimi, iki ülke arasında Çin lehine giderek büyüyen ticaret açığını sert bir dille eleştiriyor ve bu konuda bazı önlemler alacağını uzun süredir vurguluyor. Trump'ın yeni açıklamaları da, Çin'e karşı ticaret savaşının sertleşeceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

ABD yönetimi, bazı ABD şirketlerinin Çin'de iş yapabilmek için fikri mülkiyet ve yazılım konusunda ellerindeki bilgileri Çin'e taşımak zorunda kaldığı için teknoloji alanında milyarlarca dolar ve milyonlarca kişilik istihdam olanağını kaybettiğini savunuyor.

Çin'den Alibaba tepkisi

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin e-ticaret devi Alibaba bünyesindeki bir şirketi sahte ürün satışı nedeniyle kara listeye almasına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, Alibaba bünyesinde faaliyet gösteren e-ticaret platformu Taobao’u kara listeye almasına yönelik, Washington yönetiminin güvenirliliği ve tarafsızlığından şüphe edildiğini söyledi.

ABD’nin söz konusu platformda sahte ürünlerin satıldığını gerekçe göstererek yaptığı bu hareketin sağlam delilerden ve bilgi desteğinden yoksun olduğunu savunan Sözcü, Çin'in fikri mülkiyet haklarının korunmasına büyük önem verdiğini kaydetti.

ABD Ticaret Temsilciliği geçen hafta Alibaba’nın alt şirketlerinden Taobao firmasını, sahte ve korsan ürünler sattığı gerekçesiyle kara listeye almıştı.

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Kaynak: Reuters