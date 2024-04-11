ABD'li dev banka altın tahminini güncelledi: İşte Bank of America'nın altın öngörüsü

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altın ve gümüş fiyatına ilişkin analizini yayınladı.

Banka, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu. Analize göre merkez bankalarından gelen güçlü talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte yatırımcılar piyasaya geri dönecek.

Banka, özellikle Çin Merkez Bankası'nın sadece 2023 yılında 200 tondan fazla sarı metal toplayarak altın piyasasını desteklediğini ifade etti. Ayrıca Çin'deki bireysel talebin güçlü seyrettiğine de vurgu yapıldı.

Ons altın için 3 bin dolar tahmini

BofA, daha önce Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faizleri düşürmesi halinde ons altın için 2 bin 400 dolar tahminini yapmıştı.

Son değerlendirmesinde tahminlerini yukarı çeken banka, ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı.