Acil faiz indirimi mesajı vererek uyardı! Eski New York Fed Başkanı Dudley: Ekonomik faaliyetler...

2009-2018 yılları arasında New York Fed Başkanı olarak görev yapan Bill Dudley, Bloomberg Opinion köşesinde yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonist baskıları azaltmak için faiz oranlarını “daha uzun süre yüksek” tutmasını istediğini, ancak şimdi ekonomik faaliyetin daralabileceğine dair işaretlerin arttığını söyledi.

"Gelecek hafta indirime gitmeli"

Dudley, “Gerçekler değişti, ben de fikrimi değiştirdim. Fed, tercihen gelecek haftaki politika belirleme toplantısında faiz indirimine gitmeli” diye konuştu.

Dudley'e göre “en endişe verici” durum, üç aylık ortalama işsizlik oranının Sahm Kuralı'nın her zaman ABD'de resesyona işaret ettiği 0,5 eşiğine yaklaşması.

Dudley, “Faizleri düşürerek bir resesyonu savuşturmak için çok geç kalınmış olsa da, şimdi oyalanmak riski gereksiz yere arttırıyor” dedi.