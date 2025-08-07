ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: 'KOBİ güncellemesi üretim, yatırım ve istihdam açısından çok önemli'

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımında yapılan güncellemenin özellikle enflasyonist ortamda üretim, yatırım ve istihdam açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Kıvanç, yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonları olduğunu belirterek, "Uzun süredir iş dünyasının gündeminde KOBİ tanımındaki üst sınırlar, reel sektörün güncel ekonomik gerçekleriyle uyumlu hale getirildi.

Satış hasılatı ve mali bilanço üst limiti 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldı. Bu karar, özellikle yüksek enflasyon nedeniyle son yıllarda fiilen KOBİ niteliğini koruyan pek çok işletmenin sistem dışına itilmesini önleyecek, bu firmaların teşvik ve destek mekanizmalarından yeniden faydalanabilmesini sağlayacaktır." dedi.

KOBİ tanımında yapılan yeni düzenlemeyle KOBİ olarak sınıflandırılmak için gereken yıllık net satış hasılatı üst sınırı 1 milyar TL’ye çıkarılmıştı.

'Üretim, ticaret, istihdam ve ihracatta kilit aktörler'

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki belirleyici rolüne dikkat çeken Kıvanç, KOBİ’lerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu bildirdi. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 3 milyon 378 bin 611 işletmenin yüzde 99,7’sinin KOBİ niteliğinde olduğunu anımsatan Kıvanç, "KOBİ’ler; üretimin değerinin yüzde 41,6’sını, ihracatın yüzde 35’ini, ithalatın yüzde 20’sini ve istihdamın yüzde 70,5’ini karşılıyor. Bu tablo, KOBİ’lerin ekonomik sistemde ne denli hayati bir konumda olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

KOBİ’lerin üretim, ticaret, istihdam ve ihracatta kilit aktörler olduğunu belirten Kıvanç, bu işletmelerin doğru sınıflandırılmasının, uygulanacak ekonomik politikaların hedefe ulaşması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kıvanç, KOBİ’lerin üretim süreçlerini aksatmadan sürdürebilmelerinin, uygun koşullarda krediye erişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu da ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Finans kuruluşlarımızın daha erişilebilir ve makul maliyetli kredi politikaları geliştirmesi büyük önem taşıyor. Doğru zamanda, doğru kaynağa ulaşan her KOBİ; ekonomiye daha fazla katma değer, daha fazla istihdam ve daha güçlü ihracat anlamına gelir.”