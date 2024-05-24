Afrika ülkelerine ihracatta artış

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirmek amacıyla attığı adımlar sonrası kıtadaki ülkelerle ekonomik ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Türkiye, Afrika kıtasıyla ilişkilerini 2005'ten itibaren yoğunlaştırırken, kıtadaki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı. Türk şirketleri, "çeşitliliği artırmak" stratejisiyle alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri ihracatta önemli başarılara imza atarken, bu başarıda Afrika pazarı da önemli yer teşkil etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı yılın ilk 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 6 milyar dolara çıktı.

Afrika ülkelerine dış satımın toplam ihracat içerisindeki payı ocak-nisan döneminde yüzde 7,2 olarak belirlenirken, Afrika ülkeleri, Türkiye'nin bu dönemde ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 12 ülke grubu açısından 5'inci oldu.

Türkiye, yılın 4 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 31,6 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 9,7 milyar dolar, Bağımsız Devletler Topluluğuna 7 milyar dolar, Diğer Avrupa Ülkelerine 6,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Ocak-nisan döneminde Afrika kıtasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 1,1 milyar dolarla Mısır, 982,7 milyon dolarla Fas, 766,5 milyon dolarla Cezayir, 669,5 milyon dolarla Libya, 325,1 milyon dolarla Tunus olarak belirlendi.

Mısır, Fas ve Cezayir ihracat artışında da ilk sırada

Afrika ülkelerine yapılan dış satımda değer bazında artışta Mısır, Fas ve Cezayir zirvede yer aldı.

Bu dönemde ihracat tutarındaki artış, Mısır'da 210,9 milyon dolar, Fas'ta 95,6 milyon dolar, Cezayir'de 95 milyon dolar, Burkina Faso'da 74,3 milyon dolar, Gana'da 38,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk 4 ayda Burkina Faso'ya ihracat yüzde 102,4 artışla 146,8 milyon dolara yükseldi.

En fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yapıldı

Sektörel olarak bakıldığında, söz konusu dönemde Afrika ülkelerine en fazla ihracatı 1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yaptı.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 879,6 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 624 milyon dolarla çelik, 460,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 372,9 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

En düşük ihracat yapan sektörler ise 1,9 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2,2 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 6,8 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 17,2 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 25,6 milyon dolarla fındık ve mamulleri olarak sıralandı.