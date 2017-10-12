12 Ekim 2017

TÜİK, ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Tavuk yumurtası üretimi söz konusu dönemde bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.



Kesilen tavuk sayısı 111 milyon, kesilen hindi sayısı ise 516 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Bu ayda kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi.



Tavuk eti üretimi 193 bin 123 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 367 ton olarak gerçekleşti Tavuk eti üretimi ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Söz konusu ayda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 yükseldi.

Ağustosta içme sütü üretimi yüzde 9 arttı