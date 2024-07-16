AK Parti'den yeni teklif: Küresel şirketlerden yüzde 15 Kurumlar Vergisi alınacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını bugün duyurdu. Yeni teklifle özellikle kurumlara ek vergiler getirildi.

AK Partili Güler, teklifle vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören tekliflerinin 53 maddeden oluştuğunu dile getirdi.

Güler, teklifle vergi adaletinin güçlendirilmesi, doğrudan vergilerin artırılması, vergide güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, ithalatın azaltılmasına katlı sağlanması ile tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Küresel şirketlere yeni vergiler

AK Partili siyasetçi, teklifle kısa vadeli prim oranını yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkardıklarını dile getirdi. Ayrıca yap-işlet-devret modelinin uygulandığı projelerdeki kazançlardan yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.

Güler, "Küresel şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getireceğiz" derken, yurt içi şirketlerin Kurumlar Vergisi'nin yüzde 10 olarak belirlendiğini duyurdu.

Güler şunları kaydetti: "Kurumlar vergisi kanununda düzenleme yapılarak, taşınmazlara yatırım yapan fon ve ortaklıkların, ticari mal niteliğinde olanlar dahil sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara sağlanan istisna, elde edilen bu kazançların yüzde 50’sinin maddede öngörülen süre içerisinde ortaklarına kar payı olarak dağıtılması şartına bağlanmaktadır."

Güler, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağladıklarını dile getirdi. AK Partili yönetici, işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek priminin kaldırıldığını açıkladı.

Gelirlere sıkı takip

Güler "Meslek mensuplarının hasılat denetiminde beyanla yüzde 20'den fazla fark çıkarsa asgari gelir vergisi alınacak" bilgisini de verdi. AK Partili isim "Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek. Vergi affını uzlaşma kapsamı dışına çıkartıyoruz. Yat limanlarında verilen hizmetlerde vergi istisnası kaldırılacak" dedi.

Fatura cezaları

AK Parti'nin teklifine göre kayıt dışılıkla mücadele kapsamında alınacak tedbirler şöyle: "Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesine göre

kesilen özel usulsüzlük cezaları artırılmaktadır. Ayrıca, bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılmaktadır. Örneğin; Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. Tespitte 10.000 TL olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacaktır.

Yine Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi gereken belgeler yerine Kanunda yer almayan

belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalar artırımlı olarak uygulanacaktır.

Ayrıca bu belgeleri almak zorunda olanlara da ceza kesilmesi yönünde düzenleme yapılmakta,

ancak, 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildiren alıcılara ceza kesilmeyeceği

düzenlenmektedir."