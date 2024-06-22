Akaryakıt zammı ne zaman? Benzin ve motorine büyük zam geliyor (22 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI)
SON DAKİKA AKARYAKIT ZAMMI: Akaryakıt zammının ertelenmesi sonrası araç sahipleri benzin ve motorine zam tarihini sorguluyor. Benzin ve motorine zam beklentisi sürüyor. Son olarak benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte 22 Haziran akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geliyor. Sürücüler beklenen akaryakıt zammının yapılacağı tarihi araştırıyor. Benzin ve motorinde 2 gün önce beklenen ancak daha sonra ertlenen zamda benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı.
Akaryakıt zammı için yeni tarih verildi. Buna göre, zamlı fiyatların 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacağı öngörülüyor. Benzin ve motorine gelecek zam da arttı. Benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,99 TL
Motorin litre fiyatı: 42,48 TL