Akaryakıt zammı ne zaman? Benzin ve motorine büyük zam geliyor (22 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geliyor. Sürücüler beklenen akaryakıt zammının yapılacağı tarihi araştırıyor. Benzin ve motorinde 2 gün önce beklenen ancak daha sonra ertlenen zamda benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı.

Akaryakıt zammı için yeni tarih verildi. Buna göre, zamlı fiyatların 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacağı öngörülüyor. Benzin ve motorine gelecek zam da arttı. Benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,99 TL

Motorin litre fiyatı: 42,48 TL