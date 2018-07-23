Albayrak bankacılarla bir araya geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün İstanbul'da bazı ekonomist ve bankacılarla bir görüşme gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya gelmesi ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Topantıya davet edilen iki katılımcının verdiği bilgiye göre ilgili toplantı bugün saat 13.00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşecek.
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Kaynak: Reuters