Alkole zam 2024: Rakı fiyatlarına zam geldi (İşte en ucuz ve en pahalı rakı fiyatı)

TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da arttı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi. Alkol gruplarına da zamlar gelmeye başladı.

Dündar, yeni fiyatları X hesabından açıklayarak, "Zam yağmuru devam ediyor. Mey Diego rakı grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

Dündar'ın paylaştığına göre rakı grubunun bir serisinde fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 529, 50 cl 719, 70 cl 925, 100 cl 1.250 TL..."

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından rakı grubuna 150 TL'lik zam yapıldığını söyledi. Aybaş, "70'lik rakı 925 lira oldu" ifadelerini kullandı.