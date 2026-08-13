Altın ve gümüşten sonra sıra onda mı? 10 yıllık sessizliğini bozdu

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Değerli metallerde son dönemde görülen yükseliş platin ve paladyuma da yansırken, özellikle platinde arz tarafındaki sıkışıklık dikkat çekiyor. 10 yıldıer dar bir fiyat aralığında sıkışıp kalan platin, 2025'te başlayan yükselişle uzun süredir devam eden seyrini bozdu.

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC) Araştırma Direktörü Edward Sterck'e göre hareketin arkasındaki temel nedenlerden biri, platin piyasasında üst üste yaşanan arz açıkları.

10 yıl boyunca ons başına 900-1.100 dolar bandında seyreden platin, Mayıs 2025'ten itibaren hızla yükselmeye başladı. Ocak 2026'da güçlü yükselişin ardından düzeltmeye giren metal, bir süre 2 bin dolar civarında işlem gördükten sonra yeniden geriledi. 6 Ağustos sonrası da platin 1.728 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Platinde stoklar azalıyor

Sterck, fiyat hareketinin temelinde arz ile talep arasındaki dengesizliğin bulunduğunu belirtirken platin piyasasında da art arda üç yıldır arzın talebi karşılayamaması nedeniyle aradaki fark mevcut stoklardan karşılandı.

Ancak bu süreç de yer üstü platin stoklarının azalmasına yol açtı. Stokların düşük seviyelere gerilemesi, piyasadaki sıkışıklığı artırırken fiyatların yükselmesinde de önemli rol oynadı. Üstelik Sterck, platin piyasasındaki arz açığının önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.

Platin açısından dikkat çeken bir başka gelişme ise yeni talep kaynakları. Hidrojen teknolojilerinin yaygınlaşmasının yanı sıra yarı iletken üretimi ve yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bazı teknolojilerin de gelecekte platin talebini artırabileceği değerlendiriliyor. Bu yeni kullanım alanlarının büyüklüğü henüz mevcut arz-talep tahminlerine tam olarak yansımış değil.

Paladyumda tablo daha kırılgan

Paladyumda ise uzun vadeli görünüm platinden ayrılıyor. Bunun en önemli nedeni otomotiv sektörüne bağımlılık. Küresel platin talebinin yaklaşık yüzde 40'ı otomotiv sektöründen gelirken, paladyumda bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması bu nedenle paladyum talebi açısından daha büyük risk oluşturuyor.

Buna rağmen paladyum piyasasında arz açığı halen devam ediyor. Ayrıca dünya paladyum üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Rusya'dan gelmesi, olası arz kesintilerinde fiyatların sert hareket etme riskini canlı tutuyor.