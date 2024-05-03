ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Mayıs 2024)

ABD'de dün istihdama ilişkin açıklanan veri işsizlik maaşı başvurularının 27 Nisan ile biten haftada 208,000 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi. Altın fiyatları, üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altın fiyatları, Fed'in para politikası duruşuna ilişkin ipucu verebilecek olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretti.

Ons altın, yüzde 0,18 yükselerek 2 bin 302 dolar seviyesinde hareket ediliyor. Gram altın ise 2 bin 402,79 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.402,79 lira

Çeyrek altın 3.928,56 lira

Yarım altın 7.857,11 lira

Cumhuriyet altını 15.666 lira

Gremse altın 39.887,00 liradan satılıyor.