ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Mayıs 2024)
Altın fiyatları, Fed'in para politikası duruşuna ilişkin ipucu verebilecek olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretti. Ons altın 2 bin 302 dolar seviyesinde hareket ediliyor. Gram altın ise 2 bin 402,79 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Mayıs altın fiyatları...
ABD'de dün istihdama ilişkin açıklanan veri işsizlik maaşı başvurularının 27 Nisan ile biten haftada 208,000 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi. Altın fiyatları, üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. Altın fiyatları, Fed'in para politikası duruşuna ilişkin ipucu verebilecek olan ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatay seyretti.
Ons altın, yüzde 0,18 yükselerek 2 bin 302 dolar seviyesinde hareket ediliyor. Gram altın ise 2 bin 402,79 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
Gram altın 2.402,79 lira
Çeyrek altın 3.928,56 lira
Yarım altın 7.857,11 lira
Cumhuriyet altını 15.666 lira
Gremse altın 39.887,00 liradan satılıyor.