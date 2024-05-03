Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (3 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Türk Lirası, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşamıştı. TL, nisan ayını ise dolar karşısında yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamış oldu.

Dolar fiyatları, haftanın son işlem gününde yüzde 10 yükselişle 32,4097 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, gün içi en yüksek 32,4654; en düşük ise 32,3164 TL seviyesini gördü.

Euro/TL ise yüzde 0,10 yükselişle 34,8227 seviyesinde işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 32,3610 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,5620 lira olmuştu.