Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu!

Koç Üniversitesi Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin ağustos ayı sonuçları yayımlandı.

Ağustos ayındaki sonuçlar vatandaşın enflasyondaki düşüş beklentisinin sürdüğüne işaret etti.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon beklentileri yüzde 59 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 61 olarak açıklanmıştı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise temmuz ayındaki yüzde 65'ten yüzde 62'ye geriledi.

Geçmiş 12 ay için enflasyon hissiyatı ise temmuzdaki yüzde 71 seviyesinden yüzde 69'a geriledi.

Vatandaşın dolarizasyon eğilimi devam ediyor

Ankette ağustos ayında da, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi anket katılımcılarına önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları soruldu.

Anket sonuçlarında altın ve döviz tercihlerinin gücünü korumaya devam etmesi, hanehalkı nezdinde dolarizasyon eğiliminin canlı kaldığına işaret etti.

Enflasyon beklentilerinin sosyoekonomik kırılımlara göre analizi

Ekonomi politikalarına duyulan güven ile enflasyon beklentileri arasındaki ilişki incelendiğinde, güven düzeyi ve enflasyon beklentileri arasındaki ters ilişki belirgin şekilde gözlendi.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin genellikle yüzde 50 civarında bir taban ve yüzde 65 civarında bir tavan arasında yoğunlaştığı gözlemlendi.

12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri ev sahipliğine göre gruplandırıldığında kiracı olup olmamanın enflasyon beklentileri üzerinde belirgin bir fark yaratmadığı göze çarptı.

Katılımcılar gelir seviyelerine göre gruplandırıldığında, en düşük gelir grubunun 12 ay ileriye yönelik ortalama enflasyon beklentilerinin yüksek gelir gruplarına kıyasla Ağustos ayında da daha düşük seyrettiği gözlemlendi.

Bu durum, enflasyonun neden olduğu satın alma gücü kaybının ve gelir dağılımındaki bozulmanın orta ve üst gelir gruplarında daha yoğun hissedildiğini düşündürdü.

Anket verileri, katılımcıların eğitim düzeylerine göre enflasyon beklentilerinde farklılaşan eğilimlere de işaret etti.

Lise altı grubun enflasyon beklentilerinin üniversite mezunlarının enflasyon beklentilerinden daha yüksek olması eğitim seviyesi düştükçe enflasyon beklentilerinin yükseldiğini tespit eden literatür ile tutarlı olduğu görüldü.

Üniversite mezunlarının beklentilerinin lise mezunlarına kıyasla daha yüksek seyretmesi, kısmen yüksek eğitim düzeyinin daha yüksek gelirle ilişkilendirilmesiyle ve önceki analizde ortaya konan yüksek gelir gruplarının ağustos ayında görece daha yüksek enflasyon beklentilerine sahip olmalarıyla açıklanabilir. Ancak, bu tek başına yeterli bir açıklama sunmaz. Üniversite mezunlarının daha fazla ekonomik ve politik bilgiye erişimi olması, beklentilerini şekillendiren farklı haber kaynaklarını takip etmeleri, ya da toplumsal kutuplaşma gibi faktörlerin de bu ayrışmada rol oynayabileceği değerlendiriliyor.