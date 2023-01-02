Aralık ayında karnabahar indirim, ilaçlar zam rekoru kırdı
İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nın açıkladığı verilere göre Aralık ayında megakent İstanbul'da önceki aya göre en çok ilaç fiyatlarında artış gözlendi. En fazla indirim alan ürün ise karnabahar oldu. İşte aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin, fiyatları ve değişim oranları
İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 94 ürünün fiyatı ise değişmedi. Aralık ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan ilaçlar, yüzde 46,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ise gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 42,17 ile yeşil soğan, yüzde 27,76 ile yaş üzüm, konut harcamaları grubundan yüzde 25,02 ile şehir şebeke suyu, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile bilimsel ve edebi kitap, gıda harcamaları grubundan yüzde 21,66 ile soğan ve yüzde 16,72 ile elma yer aldı.
Aralık ayında karnabahar fiyatı yüzde 22,14 ucuzladı
2022 Aralık ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 22,14 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 21,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 15,16 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,30 ile portakal ve yüzde 10,88 ile ıspanak yer aldı.
Aralık ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:
Mevsimsel Tarım Ürünleri
Aylık Yüzde Değişim (%)
Yeşil Soğan
42,17
Soğan
21,66
Elma
16,72
Mandalina
8,85
Patates
7,92
Karnabahar
-22,14
Portakal
-12,3
Ispanak
-10,88
Limon
-9,5
Lahana
-9
Pırasa
-8,16
Muz
-6,79
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Aylık Yüzde Değişim (%)
Yaş Üzüm
27,76
Taze Fasulye
13,6
Sivri Biber
-9,33
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Aylık Yüzde Değişim (%)
İlaçlar
46,95
Şehir Şebeke Suyu
25,02
Bilimsel ve Edebi Kitap
25
Sabun
13,7
Gazete
11,16
Elektrik Süpürgesi
11,12
Çamaşır Suyu
11,07
Zeytinyağı
10,54
Leblebi
10,36
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti
-21,73
Maç Giriş Bileti Ücreti
-15,16
Benzin
-3,62