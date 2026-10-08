Aselsan'dan 125 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan şirket ihracat sözleşmesini bildirdi.

Şirletin açıklamasında "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD Doları olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.