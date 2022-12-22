  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Asgari ücret kararı sonrası memurlardan zam talebi

Asgari ücret kararı sonrası memurlardan zam talebi

Yeni asgari ücret 8 bin 506 lira oldu. Karar sonrası memurlardan ek zam talebi geldi. Memur-Sen "Ocak ayında kamu personeline ek iyileştirme yapılmalı" talebinde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Memur-Sen,, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, memurlar için de ilave iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu.

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "2023 Ocak ayında kamu görevlilerimize de yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" ifadesi yer aldı.

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme ile belirlenen oranlarla maaş artışı alıyor. Buna göre ocak ayı için yüzde 8 zamma ek olarak 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Enflasyon farkı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası belli olacak.

Asgari ücret zammı sonrası maaşlar artıyorAsgari ücret zammı sonrası maaşlar artıyorEkonomi

 

TÜRK-İŞ: Asgari ücret geçim şartlarını karşılamıyorTÜRK-İŞ: Asgari ücret geçim şartlarını karşılamıyorEkonomi

 

Yeni asgari ücret geçim şartlarını karşılamıyor

Zam Haberleri

Yeni asgari ücret geçim şartlarını karşılamıyor
Çalışanlar hayat pahalılığına karşı korunmalı

Asgari Ücret Haberleri

Çalışanlar hayat pahalılığına karşı korunmalı
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam Asgari Ücret