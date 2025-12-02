Asgari ücret masasında yarım asırlık düzen bozulacak: Hükümetin sandalyesi 1’e düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında köklü bir değişikliğe gidiyor.

Komisyondaki işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermiş ve komisyonun yapısı değişmedikçe masaya geri dönmeyeceklerini açıklamıştı. HAK-İŞ ve DİSK'ten de TÜRK-İŞ'in bu tutumuna destek gelmişti.

Hükümet temsilcisi 1'e düşecek

İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Bakanlık, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. Bakanlık "ara formül" ile işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda hükümet temsilcisi sayısını düşürecek.

Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi için hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.

TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama

Bakanlığın temsil sayısı adımının ardından TÜRK-İŞ Bakanı Ergün Atalay'dan da ilk açıklama geldi.

Başkanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Atalay, "Asgari ücretliyi sahipsiz bırakma lüksümüz yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusunda bize önce değişikliği içeren yazıyı göndermeleri gerek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusunda resmi bir düzenleme olmadan pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan'dan net mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikaların komisyona katılmama tavrına ilişkin "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. İşveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" diye konuştu.

Mevcut yapı yarım asırdır uygulanıyordu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi. Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.