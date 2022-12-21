Asgari ücret zammında uzlaşma çıkmadı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi.

Türk-İş: Asgari ücret teklifimiz 9 bin lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.

Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı. TİSK heyeti de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmesi sonrası bakanlıktan ayrıldı.

Üç görüşmeden uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor" yanıtı verdi.

Asgari ücrette şimdi ne olacak?

Asgari ücretle ilgili bundan sonraki süreç ile ilgili NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Şimdi arka oda diplomasisi çalışır muhtemelen taraflar tekrar görüşeceklerdir. 1 hafta bekleme gibi bir durum soz konusu degil. Anlaşma zemini oluştu hemen bir araya gelip bunu tekrar imzalayabilirler" dedi.

ürk-İş'in teklifini değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Türk-İş'in 9 bin liralık teklifi yüzde 63'lük bir artışa geliyor. Geçen yıl 4 bin 253 lira açıklanmıştı. 9 bin lira yüzde 100'ün üzerinde artışı beraberinde getiriyor. İşveren tarafı da şunu masaya yatırıyordur. Asgari ücret artar işverene bir takım destekler verilir. Bu destek önemli. Bu asgari ücret desteğini 2016 yılından bu yana aynı noktada takıldı kaldı. İşveren tarafı bu konuyu masaya yatırıyordur. Ben bir uzlaşmaya gidileceğini düşünüyorum açıkçası" açıklamasında bulundu.

Geçmiş yıllarda alınan kararları değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Her halukarda işveren tarafının bunu imzalaması gerekecek ve eğer işçi tarafı bu deklare edilen rakamı bulamamışsa bu durumda muhalefet şerhini koyacak. Şöyle bır bakıldığında son 22 yılda öyle bir rakamı 15 kere taraflar muhalefet şerhi koymuşlar imzalamamışlardı. İşçi tarafı da işveren tarafı da olabilir. İşveren tarafının imzalaması durumunda sorunun çözüleceğini yeni yıla yeni bir asgari ücretle gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

İşçi tarafı pazarlığa 7 bin 785 liradan başlamıştı

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti.

Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyordu. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.