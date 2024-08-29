ASO Başkanı Ardıç: İşletmelerimiz üretim ve yatırıma yönelebilecek

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon muhasebesinde küçük işletmelere ve yatırımcılara kolaylık sağlanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.



“İşletmelerimiz üretim ve yatırıma yönelebilecek”



ASO Başkanı Seyit Ardıç şu ifadeleri kullandı: Enflasyon düzeltmesi uygulamasının küçük işletmelere ve yatırımcılara sağlanan kolaylık ile ekonominin üretim, istihdam ve ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Ardıç, “İş dünyamızın enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik endişe ve görüşlerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başta olmak üzere Bakanlık bürokratlarına teşekkürlerimizi sunuyorum. Enflasyon muhasebesi uygulamasının mevcut haliyle yürürlüğü girmesi durumunda, özellikle öz kaynak yapısı güçlü olmayan ve yatırımlarını borçlanma ile finanse eden işletmelerimiz için çok ağır bir yük oluşacaktı. İşletmelerimiz ilave vergi yükü ile karşı karşıya kalacak ve faaliyetlerini sürdürmekte zorlanacaktı. Uygulamada yapılan düzenlemeyle 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimiz, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak. Bu da öz sermayesi zayıf olan ve borçlanma düzeyi yüksek olan işletmelerimizin bir ölçüde rahatlamalarına, üretim ve yatırıma yönelebilmelerine imkan sağlayacak” diye konuştu.

“Firmaların rekabet güçleri artacak”

Yatırım döneminde olan işletmeler açısından enflasyon muhasebesinde kolaylık sağlanmasına yönelik çalışmalar sanayicilerin yatırım hedeflerini gerçekleştirebilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Ardıç, “Firmaların rekabet güçlerini artırarak, ihracat potansiyeline olumlu etki edecek, ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanmasına da imkan verecektir. Yapılan yatırımların ileride oluşturacağı katma değer düşünüldüğünde vergisel etkilerin giderilmesi son derece olumlu bir yaklaşımdır. Enflasyon muhasebesinin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik atılan bu somut adımların başta sanayicilerimiz olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.