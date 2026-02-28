Asyalı şirketler kazandırıyor, ABD'nin 'Muhteşem Yedili'si kaybettiriyor

Yılın ilk iki ayında teknoloji hisseleri, yüksek değerleme endişeleri ve yapay zeka harcamaları nedeniyle karışık bir performans sergiledi. ABD merkezli 'Muhteşem Yedili' yatırımcısını üzerken, Asya merkezli teknoloji şirketleri ciddi kazanç sağladı.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve harcamaların şirketlerin finansal yapısını tehdit edeceği endişesi piyasalara yön verirken analistler, büyük yatırımların geri dönüş süresinin uzun olabileceğini ve nakit akışı ile karlılıkların da kısa vadede baskı altında kalabileceğini belirtiyor. Buna ek olarak, son dönemde çok hızlı yükselen yapay zeka hisselerinin küçük bir olumsuzlukta bile büyük kar realizasyonunu tetikleyebileceği belirtiliyor.

Açıklanan şirket bilançolarından alınan sinyaller, özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin artan maliyetlerin finansallara daha belirgin şekilde yansımaya başladığını ortaya koydu.

Şirketlerin sermaye harcamaları öne çıktı

Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in hukuk, finans ve satış alanlarında görev alabilecek kapasiteye sahip yeni yapay zekasının bazı teknoloji ve yazılım şirketlerinin işlerini olumsuz etkileyebileceği ve karlılıklarını baskılayabileceği endişesi artarken Meta, Amazon, Microsoft ve Alphabet'in bu yıl 670 milyar dolarlık sermaye harcaması yapması planlanıyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve veri merkezi yatırımları, ABD tarihindeki en büyük yatırım hamlelerinden biri olarak öne çıkarken Alphabet, bu harcamaları finanse etmek için 100 yıllık tahvil ihraç etti. Yapay zeka yatırımlarının ABD GSYH'sinin yaklaşık yüzde 2'sine ulaşması beklenirken, yılın ilk iki ayında Asya merkezli teknoloji hisseleri kazandırdı, 'Muhteşem Yedili' hisseleri ise yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Yapay zekaye artan ilgi Asya şirketlerine yaradı

Yapay zeka ve çip üretimine yönelik sürekli artan ilgi sayesinde Asya'da teknoloji hisselerinde sert yükselişler öne çıktı.

Bu dönemde Çinli şirket Alibaba yatırımcısına yüzde 0,1 kazandırdı. Yılın 2 ayında Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 28,7, Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 63, Japon şirketler Tokyo Elektron'un hisseleri yüzde 28,2, Advantest'in hisseleri yüzde 36,8 arttı. Çinli Tencent'in hisseleri ise yüzde 13,5 azaldı.

"Muhteşem Yedili"nin hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Apple yüzde 2,8, Nvidia yüzde 5, Microsoft yüzde 18,8, Amazon yüzde 9, Alphabet yüzde 0,8, Meta yüzde 1,8 ve Tesla yüzde 10,5 kaybettirdi.

Hollanda merkezli ASML'nin hisseleri yüzde 33,9 kazandırırken, Alman şirket SAP'ın hisseleri yüzde 18 kaybettirdi.

Nvidia ve Apple'da yüksek değerleme endişeleri, Microsoft'ta bulut büyümesinin yavaşlaması ve Amazon'un on binlerce çalışanı işten çıkarması hisselerde düşüşü tetikledi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Meta'yı üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası nedeniyle birlik rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. İç açıcı bir bilanço açıklamayan Tesla yatırımcısını da üzdü. Şirketin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalarak 840 milyon dolara düştü.

Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP'ın dördüncü çeyrek sonuçları, bulut gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Şirketin bulut sipariş birikiminin 2026'da "biraz yavaşlayacağı" konusundaki uyarıları da hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinin ocak-şubat dönemindeki getirileri şöyle:

Muhteşem Yedili

Apple %-2,8

Microsoft %-18,8

Amazon %-9

Alphabet %-0,8

Meta %-1,8

Nvidia %-5

Tesla %-10,5

Asyalı teknoloji şirketleri

Alibaba %0,1

Tencent %-13,5

TSMC %28,7

SK Hynix %63

Tokyo Electron %28,2

Advantest %36,8

AVRUPALI ŞİRKETLER

ASML %33,9

SAP %-18