Ayakta kalma savaşı veren mağaza zinciri 150 şubesini kapatıyor

Alışveriş merkezlerinin tamamen gözden düştüğü algısına rağmen ABD’de özellikle “A sınıfı” güçlü AVM’lerde ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. Ancak bu büyüme tüm perakendecilere eşit yansımıyor.

168 yıllık perakende devi Macy’s, değişen tüketici alışkanlıkları ve artan rekabet karşısında mağaza ağını küçültme kararı aldı. Şirket, 2026’ya kadar toplam 150 mağazayı kapatmayı planlıyor.

AVM’ler büyüyor ama herkes kazanamıyor

Fiziksel mağaza ve alışveriş merkezi trafiğini analiz eden veri ve analiz platformu Placer.ai’nin 2025 Mall Index verilerine göre AVM'ler 2025 genelinde yüzde 1,3 ziyaret artışı kaydetti. Ancak uzmanlara göre güçlü lokasyonlar büyürken zayıf AVM’ler hızla değer kaybediyor. Bu tablo, çok sayıda lokasyonda faaliyet gösteren zincirleri zor durumda bırakıyor.

Yapılanma ve küçülme stratejisi

Macy’s CEO’su Tony Spring, yaklaşık iki yıldır uygulanan "yapılanma ve küçülme stratejisi" kapsamında mağaza portföyünün yeniden elden geçirildiğini açıkladı. Plan; düşük performanslı mağazaların kapatılması, operasyonların sadeleştirilmesi ve kalan mağazalara yatırım yapılmasını içeriyor.

Şirket bugüne kadar 66 mağazayı kapattı. 150 mağazalık kapanma planı, toplam metrekarenin yaklaşık dörtte birini kapsıyor ancak satışların yüzde 10’undan azını oluşturuyor. Geriye kalan 350 mağazanın daha güçlü performans sergilediği belirtiliyor.

Uzmanlar ikiye bölündü

Bazı analistler, Macy’s’in yıllarca mağazalara yatırım yapmaması ve rekabete uyum sağlayamamasının bugünkü tabloyu yarattığını savunuyor. Küçülmenin “zorunlu bir cerrahi müdahale” olduğu görüşü öne çıkıyor.

Farklı görüşteki uzmanlar ise doğru lokasyonlara ve AVM dışı küçük mağazalara yatırım yapılmasının mantıklı bir strateji olduğunu düşünüyor. Ancak şirketin mevcut yönetim kadrosuyla köklü bir dönüşüm sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.