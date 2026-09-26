Bakan Bolat rakam vererek duyurdu: Dünyada ilk 10’dayız

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 80 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "70 ülkeden temsilci, 400 alım heyeti ve 369 firma bu yıl katılım gösterdi. Ziyaret ettiğimiz stantlarda katılımcılar fuarın verimli geçtiğini ifade ediyor." dedi.

Çeşitli sektörlerden üreticileri, önde gelen markaları ve uluslararası alıcıları buluşturan MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı bugün sona eriyor.

Türkiye ve bölgenin kapsamlı karma ticaret organizasyonları arasında gösterilen fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda 18 farklı sektörden 369 firmaya ev sahipliği yapıyor.

70 ülkeden temsilci katıldı

Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, MÜSİAD EXPO'nun 33 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve organizasyonun bu yıl 21'inci kez gerçekleştirildiğini belirtti.

Bolat, "Özellikle Müslüman ülkelerin ve toplulukların yoğun katılım gösterdiği ve İslam dünyasının en önemli genel fuarlarından birisidir." diye konuştu.

MÜSİAD EXPO'nun 1990'lı yılların başından itibaren Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme sürecine önemli katkılar sağladığını ifade eden Bolat, "Buraya 80 binden fazla ziyaretçi, 70 ülkeden temsilci, 400 alım heyeti ve 369 firma bu yıl katılım gösterdi. Bunlar önemli ve büyük rakamlar. Ziyaret ettiğimiz stantlarda katılımcılar fuarın verimli geçtiğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

İhracata dayalı büyümeye vurgu

Türkiye'nin ihracatta elde ettiği başarılarda MÜSİAD EXPO gibi organizasyonların, diğer fuarların ve Türk firmalarının uluslararası fuarlardaki varlığının önemli payı bulunduğunu belirten Bolat, ihracata dayalı büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki istikrarlı seyrin devam edeceğini ifade eden Bolat, "İhracat sadece bir pazarlama değil aynı zamanda bir tanıtım demektir. Türk markası, Türk ürünleri, Türk malları, Türk hizmetleri bütün dünyada tanınmakta. Hemen hemen her sektörde dünyanın ilk 10 büyük üreticisi ve ihracatçısı içindeyiz." ifadelerini kullandı.