Bakan Elvan'dan sanayi üretimi değerlendirmesi

08 Şubat 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yazılı açıklamasında, Aralık 2017'ye ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Elvan, beklentilerin üzerinde büyüme gösteren sanayi üretiminin, geçen yılın aralık ayında yüzde 8,7 artışla aynı dönem itibarıyla son 7 yılın en yüksek artış oranına ulaştığına dikkati çekti.

2017'deki ortalama artışın yüzde 6,3 olarak gerçekleştiğini ve söz konusu oranın son 6 yılın en yüksek ortalaması olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"2017 yılının son çeyreğinde sanayide üretim yüzde 7,8, imalat sanayisinde üretim yüzde 8 artmıştır. Bu rakamlar, yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme beklediğimiz 2017 yılı için güçlü bir altyapı oluşturmuştur. Alt kalemlere bakıldığında aralık ayında tüm ana sanayi gruplarında üretim artışı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, sermaye malı üretimi yüzde 10,7, ara malı üretimi yüzde 13,9 ve dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 5,4 artmıştır. Buna göre yılın son çeyreğinde sermaye malı üretimi yüzde 11,8, ara malı üretimi yüzde 9,3 yükselmiştir. Sanayi üretiminde gözlenen bu güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini yukarı çekmektedir."

İmalat sanayisinde üretimin aralıkta yüzde 8,9 arttığına işaret eden Elvan, alt sektörler açısından değerlendirildiğinde ise 2016'nın aynı dönemine göre; makine-teçhizat ürünleri üretiminin yüzde 16,1, ana metal sanayisi üretiminin yüzde 12,1, giyim eşyaları imalatının yüzde 11,5, tekstil ürünleri imalatının yüzde 10,3, gıda ürünleri imalatının yüzde 10,2, mobilya imalatının yüzde 8,8 ve motorlu kara taşıtı imalatının yüzde 6,1 artış gösterdiğini ifade etti.

Sanayi üretimi, büyüme beklentilerini yükseltti

"Yatırım eğilimi artışını ortaya koyuyor"

Sanayi sektörü için önem arz eden anılan sektörlerdeki yüksek üretim artışlarının, son çeyrekte yatırım eğilimi artışını belirgin bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Elvan, şunları kaydetti:

"Yatırım eğilimini ortaya koyan diğer önemli bir gösterge, kapasite kullanım oranlarındaki artıştır. Nitekim aralık ayında kapasite kullanım oranı yüzde 79 ve satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 54,9 ile yüksek seviyesini korumuştur. Yıllık olarak kapasite kullanım oranı 2017 yılında yüzde 78,5 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran son 9 yılın en yükseğidir. PMI ise yıllık olarak 52,8 ile 2011 sonrasında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu göstergeler önümüzdeki dönemde yeni yatırımların en önemli habercisidir. Bu da üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasında temel rolü oynayacaktır. Güçlü ekonomimiz, reel sektörümüzün dinamizmiyle emin adımlarla yoluna devam edecektir. 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Kaynak: AA