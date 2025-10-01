Bakan Göktaş duyurdu: Evlilik kredilerinde tutar yükseltildi, başvurular başladı!

Türkiye genelinde şu ana kadar evlilik hazırlığındaki 158 bini aşkın çiftin başvuru yaptığı ve 59 binden fazla çiftin faydalandığı evlilik kredisi tutarı artırıldı.

Yeni başvuruların bugün başladığını duyuran Bakan Göktaş, düzenlemedeki değişikliklerin detaylarını paylaştı.

Kredi miktarı 250 bin liraya çıkarıldı

Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkardıklarını belirten Göktaş, "Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz" dedi.

Gelir şartı da yükselttildi

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftler "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvuruda bulunabiliyor.