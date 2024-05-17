Bakan Kacır Bloomberg'e açıkladı: 2 Çinli otomobil devinden Türkiye planı... İleri aşamadalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin’in elektrikli otomobil üreticileri BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Kacır, Bloomberg’e yaptığı açıklamada yatırımlarla ilgili somut gelişmenin ne zaman beklendiği sorusuna “Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz” yanıtını verdi. “Bu yaz olur mu?” sorusu üzerine Bakan Kacır, “Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çin markaları özellikle Avrupa pazarında büyümek istiyorlar” diyen Kacır, Gümrük Birliği üyeliğinin yanı sıra Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu altyapının da önem taşıdığını vurguladı.

Kacır, “Biz de halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldi” diye konuştu. Kacır, şirketlerle yatırım yeri ve sıfırdan yatırım konusunda teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Kacır’ın işaret ettiği dört firma arasında BYD ve Chery’nin yanı sıra MG ve Great Wall Motor da yer alıyor.

"Türkiye'ye alternatif değil"

Bakan Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planlarına ilişkin soruyu yanıtlarken “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil” diye konuştu. Kacır, “Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü” değerlendirmesini yaptı.

Kacır, gelen şirketin batarya yatırımı konusunda da adım atabileceğini anlatırken, yatırımın yeri konusunda “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz” dedi.