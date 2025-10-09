Bakan Kacır: Katma değerli üretim desteklerle büyümeye devam edecek

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,1 artış kaydetti. Üretimdeki artışa dikkat çeken Bakan Kacır da teşvik desteklerle katma değerli üretimin daha da artacağı mesajını verdi.

Sosyal hesabından ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Kacır şu ifadeleri kullandı:

"İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretiminde yüzde 7,1'lik artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldiğini duyurdu.

Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.