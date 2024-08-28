Bakan Kacır: Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın artmaya, dış ticaret dengesin iyileşmeye devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

“Ekonomideki göstergeler, plan ve programlarımızda öngördüğümüz şekilde gerçekleşiyor. Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Temmuz ayında yüzde 61,2 iken, bu yılın Temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Yılın ilk 7 aylık dönemine baktığımızda ise, ihracatımız yüzde 4,1 arttı, ithalatımız yüzde 8,3 azaldı. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri Temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticarette alınan iyi sonuçlar, cari işlemlerde yaşanan iyileşme ve dengelenmeler Türkiye’nin kararlı ve istikrarlı ekonomi politikalarının sonucudur. Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz. Türkiye’nin rotası ve hedefi bellidir; Yatırım, inovasyon, yüksek teknoloji, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek.”