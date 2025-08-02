Bakan Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayı dış ticaret verilerini yorumladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayına ait dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Kacır, "Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Türk sanayisi katma değerli üretimini sürdürüyor"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk sanayisi katma değerli üretimini sürdürüyor, ihracatta rekorlar devam ediyor.

Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenindeki kararlı yürüyüşümüz sürecek."