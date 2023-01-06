  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Nebati, TİM yönetimini kabul etti
Takip Et

Bakan Nebati, TİM yönetimini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

Güneydoğu Anadolu'dan 331 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Ihracat Haberleri

Güneydoğu Anadolu'dan 331 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Sakarya'dan Türk ekonomisine 4,9 milyar dolarlık katkı

TİM Haberleri

Sakarya'dan Türk ekonomisine 4,9 milyar dolarlık katkı
Hazine nakit dengesi aralıkta açık verdi

Hazine Haberleri

Hazine nakit dengesi aralıkta açık verdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
ihracat TİM hazine