Bakan Şimşek ekonomideki son tabloyu yorumladı: Türkiye'nin borçlanma maliyetlerindeki düşüş...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden Türkiye'nin ekonomi gündemi ve gelişmelerine yönelik paylaşımlarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, yaptığı son paylaşımda borçlanma faiz oranlarının düştüğünü ve uygulanan ekonomi programı sayesinde yatırımcıların ilgisinin artmaya ve CDS risk priminin gerilemeye devam ettiğini vurguladı.

Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileri sayesinde hazine tahvil faizlerinin düştüğünü ifade eden Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında aynı zamanda dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek olan makro göstergelerle birlikte Türkiye'nin borçlanma maliyetlerindeki düşüşün süreceğini dile getiren Bakan Şimşek, kamu maliyesindeki olumlu görünümün de güçleneceğini belirtti.