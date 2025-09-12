Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: 'Yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran 2025 ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara gerilediğini hatırlatan Bakan Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü kaydetti.

Mehmet Şimşek, üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin etkisiyle yıllık cari dengenin iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

"Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, bu yıl cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirtti:

"Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi.

Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.

Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz.

Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi.



Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti.



Üçüncü… pic.twitter.com/ZPHBpv5mOE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 12, 2025

Merkez Bankası, cari işlemler hesabının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdiğini açıklamıştı.