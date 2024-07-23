Bakan Şimşek'ten Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklama: Verdikleri destek çok kıymetli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündemine ilişkin konuşan Bahçeli, "Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Bahçeli'nin sözlerine ilişkin "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" açıklamasında bulundu.