Bakan Şimşek'ten kredi derecelendirme kuruluşlarına 'kamu maliyesi' vurgusu
ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programındaki son gelişmeleri ve kamu maliyesi alanındaki önceliklere değindi.
BM'nin 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'De bulunan Bakan Şimşek, New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.
Dün bankacılık devleri Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimi ile görüşen Şimşek bugün de temaslarını sürdürüyor.
Kredi derecelendirme kuruluşları ile kritik toplantı
Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
'Kamu maliyesi' vurgusu
Şimşek, toplantıda ekonomi programındaki son gelişmelere, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklere değindi.