Bakan Şimşek'ten kredi derecelendirme kuruluşlarına 'kamu maliyesi' vurgusu

BM'nin 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'De bulunan Bakan Şimşek, New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.

Dün bankacılık devleri Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimi ile görüşen Şimşek bugün de temaslarını sürdürüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları ile kritik toplantı

Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

'Kamu maliyesi' vurgusu

Şimşek, toplantıda ekonomi programındaki son gelişmelere, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklere değindi.