Bakan Şimşek'ten küresel enerji krizi uyarısı: 2022'nin 7 katına ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda küresel ekonomideki gelişmeler, jeopolitik riskler ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya ekonomisinin yüksek borçluluk, sıkı finansman koşulları ve artan jeopolitik gerilimlerle karşı karşıya olduğunu belirten Şimşek, özellikle İran'daki savaşın enerji piyasalarında ciddi bir arz şokuna neden olduğunu ifade etti.

Enerji arzındaki şok 2022 krizinin 7 katı

İran'daki savaşın başlamasıyla birlikte emtia fiyatlarında yükseliş yaşandığına işaret eden Şimşek, enerji tedarikinde ortaya çıkan sorunların küresel ekonomi açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Mevcut enerji arz şokunun 2022 yılında yaşanan enerji krizinin 7 katı büyüklüğüne ulaştığını belirten Şimşek, enerji piyasalarındaki gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Küresel ölçekte borçluluk oranlarının yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, uzun vadeli faizlerin yüksek seyretmesinin finansmana erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

Para politikasında veri odaklı yaklaşım

Küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda ekonomi politikalarının verilere dayalı olarak şekillendirilmesi gerektiğini belirten Şimşek, kısıtlayıcı para politikalarının önemine işaret etti.

Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılmasının ekonomik dayanıklılık açısından kritik olduğunu ifade eden Şimşek, bu kapsamda yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Yeni serbest ticaret anlaşmaları gündemde

Küresel ticarette korumacılık eğiliminin giderek güçlendiğini belirten Şimşek, 2008 küresel finans krizinin ardından bu politikaların dünya ekonomisinde kalıcı bir unsur hâline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi konumunda bulunduğunu ifade eden Şimşek, uluslararası ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi amacıyla yeni serbest ticaret anlaşmaları üzerinde çalışıldığını aktardı.

Bölgesel çatışmaların çözümünde diplomasi ve arabuluculuğun önemine değinen Şimşek, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 hedefi

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Şimşek, ülkenin 1990'lı yıllarda dünyanın en büyük dört savunma sanayisi ithalatçısından biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında küresel konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Şimşek, 2026 yılında dünyanın en büyük 10 savunma sanayisi ihracatçısı arasına girilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Yapay zeka ve hizmet ihracatına vurgu

Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline de değinen Şimşek, yüksek faiz oranlarının ekonomik büyümenin önünde engel oluşturmayacağını ifade etti.

Hizmet ihracatının Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Şimşek, Türk dizilerinin uluslararası başarısına işaret ederek Türkiye'nin bu alanda dünyada üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki üniversitelerde 380 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Şimşek, yapay zekanın ekonomik faaliyetlerden toplumsal yaşama kadar birçok alanda köklü değişimler yarattığını vurguladı.