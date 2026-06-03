Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 7 Türk gemisinin çıkış talebi bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin deniz ve hava ulaşımına etkilerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli geminin bulunduğunu açıkladı.

"7 geminin çıkış talebi var"

Bakan Uraloğlu, söz konusu gemilerden 7'sinin bölgeden çıkış talebinde bulunduğunu belirterek, "Onları takip ediyoruz" dedi.

Körfez bölgesindeki hava trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı.

"İran hariç tüm Körfez ülkelerine uçuşlar açık"

Bölgede hava ulaşımının sürdüğünü belirten Uraloğlu, İran dışında tüm Körfez ülkelerine hava yolu trafiğinin açık olduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi finansman aşamasında

Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik ulaştırma projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Projesi'nde planlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, projenin finansman aşamasına geçtiğini ifade etti.

Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da açılacak

Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanı'nın da kapsamlı şekilde yenilendiğini kaydeden Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz. 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızla açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

5G abone sayısı 30 milyonu aştı

Türkiye'deki 5G çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, yaklaşık 100 milyon GSM abonesi bulunduğunu belirterek, "Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Operatörlerin kapsama alanlarını genişlettiğini vurgulayan Uraloğlu, 81 ilin tamamında ve ilçelerin büyük bölümünde 5G hizmetinin erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Demir yolu ağı 17 bin kilometreye çıkarılacak

Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, yapımı devam eden 4 bin 164 kilometrelik demir yolu hattı bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak" dedi.

Ankara-İstanbul hattına yeni otoyol

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul ulaşım koridorunda yeni projelerin de hayata geçirildiğini belirterek, süper hızlı tren projesine paralel şekilde Akyazı-Ankara arasında 276 kilometrelik yeni otoyol çalışmasının başlatıldığını açıkladı.