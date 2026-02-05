Bakanlık resmen duyurdu: 9,7 milyar liralık destek hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında aktif şekilde yer alabilmeleri ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yazılı açıklamasında, eğitimden sağlığa, ekonomik desteklerden sosyal hayata kadar birçok başlıkta yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Göktaş, uygulanan politikaların insan merkezli ve hak temelli bir anlayışla hayata geçirildiğini belirtti.

9,7 milyar liralık destek hesaplara yattı

Bakan Göktaş, şubat ayına yönelik 9,7 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve sürekliliği olan sosyal destek programlarının geliştirilmeye devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayı engelli aylıklarını, ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında zamlı olarak ödeyeceğiz. Bu doğrultuda şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."