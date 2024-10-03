Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Milyonlarca emekli dönem dönem bankaların teşviki ile maaş hesabını değiştiriyor. Bu süreçte de bankaların sunduğu ayrıcaklıklardan yararlanıyor.

Bankalar emeklileri kendine çekmek için bazen promosyon yükseltiyor bazen de ödeme kolaylığı sağlıyor. Ekim ayı ile beraber birçok banka yeni müşterileri için promosyon tutarını güncelledi.

Düşük faizli kredi, EFT ve havalelerde ücret ödememe, kredi kartı ajantajları gibi farklı imkanlar sunan bankalarda en çok promosyon miktarı merak ediliyor.

Promosyon ödemeleri 24 bine çıktı

Milliyet'in haberine göre; son dönemde emekli sayısındaki artış bankaların kampanyalarını da artırdı. Bazı bankaların emeklilere 24 bin liraya kadar promosyon ödediği görüldü.

Ocak ayında emekli promosyonları 27 bin liraya dayanacak

Emeklilerin temmuz ve ocak ayında maaş farkı artıyor. Enflasyon verilerine göre bankaların 24 bin liralık promosyonları ocak ayında 27 bin 500 liraya kadar yükselecek.

Yüksek promosyon yıl sonunda

Emekliler, yıl sonunda banka promosyonları yükselirse önceki promosyonu iade ederek ikinci bir başvuru yapabilecek.