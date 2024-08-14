Barclays Türkiye için cari açık tahminini iyileştirdi; 15 milyar dolara çekti

Britanya merkezli banka Barclays, Ercan Ergüzel'in imzasını taşıyan raporu yayınlandı.

Rapora göre Haziran 2024'te Türkiye'nin cari fazlası 0,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin biraz üzerinde geldi. Ancak, bu rakam 2023 Haziran ayında kaydedilen 0,8 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Barclays, 2023 Aralık'tan 2024 Mayıs'a kadar olan 12 aylık dönemde temel mal dengesinde kademeli bir iyileşme gözlemlediğini, ancak bu trendin Haziran ayında tersine döndüğünü belirtti.

Barclays, Türkiye'nin 2024 yılının ikinci yarısında temel mal dengesinde 6 milyar dolarlık bir iyileşme bekliyor. Geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık bir açık kaydedilmişti.

TL değer kazandı

Raporda ayrıca, mevcut döviz kuru politikasının Türkiye'nin dış dengedeki uyum hızını sınırladığına dikkat çekiliyor. USD/TRY yıl bazında yüzde 24 değer kaybederken, Türk Lirası, Reel Efektif Döviz Kuru (REER) bazında ÜFE'de yüzde 16, TÜFE'de ise yüzde 29 oranında değer kazandı. Bu durum, yüksek enflasyonun nominal değer kaybını aşmasıyla ilişkilendiriliyor.

Turizm gelirleriyle hizmetler dengesinde de yıl bazında 0,4 milyar dolarlık bir iyileşme yaşandı. 2024'ün üçüncü çeyreği, genel turizm performansını değerlendirmek için kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.

Döviz rezervi artacak

Barclays, Türkiye'nin brüt döviz rezervlerinde 2024'ün ikinci yarısında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir artış öngörüyor. Bu beklenti, 15 milyar dolarlık bir cari açık ve finansal hesaplardaki sınırlı girişler üzerine inşa ediliyor.