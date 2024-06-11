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Bayram ikramiyesini 7 bin TL’ye çıkardılar, en düşük emekli maaşı 17 bin TL’ye tamamlandı

Adana Ceyhan’da Kurban Bayramı’nda şartları sağlayacak emeklilere verilecek ikramiye 7 bin TL’ye çıkarıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi. 

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Geçen günlerde şartları sağlayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini duyuran Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rakamı güncellediklerini duyurdu.

Başkan Aydar, “5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Tüm bayramlarda asgari ücrete tamamlanacak

Beş yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Kadir Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye 7 bin TL ikramiye ödeyecek.

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