BBP Genel Başkanı Destici: Müteahhitlerimize yeni alanlar açılacak

BBP Genel Başkanı Destici, ATO Congresium'da düzenlenen "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada lider bir ülke olduğunu belirtti.

Destici, "Bu coğrafyada Türk ve Müslümansanız haklı olmanızın çok bir kıymeti yok, güçlü olmanız gerekiyor. Eğer güçlü değilseniz haklılığınız çok bir şey ifade etmiyor. Size zarar vermek ve büyümemenizi isteyenler haklı birtakım temeli dahi olmayan sebepler ve gerekçeler üreterek size ambargolar uygulayabiliyorlar ya da çeşitli yaptırımlarla sizi karşı karşıya bırakabiliyorlar" diye konuştu.

Emperyalist ve küresel devletlerin bütün dünyayı sömürmelerine rağmen doymadıklarını ifade eden Destici, Türkiye'nin güçlü olmak dışında bir çaresinin bulunmadığını söyledi.

Pandemiyle başlayan sürecin ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'nin ekonomisini de olumsuz etkilediğini dile getiren Destici, Türkiye'nin pek çok noktada diğer ülkelerden daha pozitif pozisyonda olduğunu kaydetti.

Finans konusunda sıkıntı yaşanıyor

Destici, büyüme rakamlarının umutlandırdığını ve sevindirdiğini belirterek, enflasyonun inişe geçmesinin de olumlu olduğunu ifade etti.

Tedarik zincirinin bozulduğunu, emtia fiyatlarının arttığını bunlardan en çok inşaat ve yapı sektörünün etkilendiğini aktaran Destici, "Bunların da toparlanma içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem hükümetimiz hem Cumhur İttifakımız hem de sizlerin gayretleriyle bu sıkıntılı günleri de aşacak daha güzel günlere erişeceğiz" dedi.

Destici, fiyat artışlarının denetlenmesi konusunda güçlü adımlar atıldığını, en kısa zamanda olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, "En sıkıntı çekilen alanlardan birisi de finans. Bu konuda da ocak ayından itibaren devlet bankalarımız başka olmak üzere diğer bankalarla birlikte finans konusunda yeni adımlar atılacak. İnşaat müteahhitlerimize de yeni alanlar açılacaktır" diye konuştu.