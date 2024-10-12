Beklenti gerçekçi değil: Özgür Erdursun asgari ücrete yapılabilecek maksimum zammı açıkladı!

Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli, maaşlarının açlık sınırının altında kalmasıyla zor günler geçiriyor. Tüm gözler ise Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi.

Pek çok ihtimal değerlendirilirken, DÜNYA Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında, hükümetin asgari ücrete yapabileceği maksimum zam oranını açıkladı.

En iyi ihtimalle yüzde 25-30 oranında zam yapılacağını düşündüğünü söyleyen Erdursun, asgari ücretin 22 bin lira seviyesine çıkabileceğini belirterek, "Çalışanların 30 bin lira beklentisi var ancak bu, yüzde 70 zam demek ve mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Hükümetin enflasyon ve ekonomik hedeflerine bakıldığında, daha yüksek zam oranlarının olasılık dışı olduğunu, yüzde 20-30 aralığındaki artışların gündemde olduğunu söyleyen Erdursun, yüzde 20’lik bir zamla asgari ücretin 20 bin 400 liraya, yüzde 25 zamla 21 bin 250 liraya, yüzde 30 zamla ise 22 bin 100 liraya çıkabileceğini belirtti.

Erdursun ayrıca, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçekçi olmadığını ve zam oranları ne olursa olsun asgari ücretlilerin memnun kalmayacağını dile getirdi.

Yıllara göre asgari ücret