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Benzin ve motorine indirim (8 Mayıs akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Motorin ve benzinde indirim yapıldı. Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. 8 Mayıs 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı kaç para?

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Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.57 gerileyerek 82.69 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol fiyatlarında gerileme ve dolar/TL'deki yatay seyirle birlikte akaryakıta çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,06 TL'ye ; benzin ise 42,49 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,49 TL

Motorin fiyatı: 40,01 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,58 TL

Motorin fiyatı: 40,08 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 41,30 TL

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