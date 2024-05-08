Benzin ve motorine indirim (8 Mayıs akaryakıt fiyatları)

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.57 gerileyerek 82.69 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol fiyatlarında gerileme ve dolar/TL'deki yatay seyirle birlikte akaryakıta çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,06 TL'ye ; benzin ise 42,49 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,49 TL

Motorin fiyatı: 40,01 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,58 TL

Motorin fiyatı: 40,08 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,50 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 41,30 TL